شكرا لقرائتكم خبر عن رامي مالك: دخلت التاريخ بعد مشاركتي في جيمس بوند ودورى مفاجأة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علي الرغم من إنه قدم عدد من الأعمال المهمة الا أن مشاركة النجم العالمي رامي مالك في الجزء الجديد من جيمس بوند يعتبر حدث ضخم في مشواره الفني، وهذا ما أكد عليه مالك من خلال تصريحات علي هامش العرض الخاص لـ No time to die والذي أقيم أمس في لندن.

وقال مالك " شرف رائع بالنسبة لي المشاركة في سلسلة أفلام جيمس بوند التاريخية، سيكون دوري في الفيلم مفاجأة للجمهور.. المشاركة في أي جزء من سلسلة جيمس بوند الأيقونة بمثابة دخول التاريخ"، مشيدا بوجوده في قاعة رويال الملكية الضخمة و مشاهدة الفيلم مع أفراد من العائلة المالكة.

وكان حضور رامي مالك مميز حيث لفت الأنظار له بالعفوية التي تعامل بها أمام الكاميرات علي السجادة الحمراء، وبدي مالك أنيق حيث ارتدي بدلة رسمية من اللون الأسود، ومنذ ظهور رامي يعتز بتواجد والدته بجانبه لذلك حضرت برفقته العرض وسارت علي السجادة الحمراء وسط النجوم والعائلة المالكة.