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رامي مالك: دخلت التاريخ بعد مشاركتي في جيمس بوند ودورى مفاجأة .. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - علي الرغم من إنه قدم عدد من الأعمال المهمة الا أن مشاركة النجم العالمي رامي مالك في الجزء الجديد من جيمس بوند يعتبر حدث ضخم في مشواره الفني، وهذا ما أكد عليه مالك من خلال تصريحات علي هامش العرض الخاص لـ No time to die والذي أقيم أمس في لندن.

وقال مالك " شرف رائع بالنسبة لي المشاركة في سلسلة أفلام جيمس بوند التاريخية، سيكون دوري في الفيلم مفاجأة للجمهور.. المشاركة في أي جزء من سلسلة جيمس بوند الأيقونة بمثابة دخول التاريخ"، مشيدا بوجوده في قاعة رويال الملكية الضخمة و مشاهدة الفيلم مع أفراد من العائلة المالكة.

 

Dapper: The movie star teamed his outfit with a crisp white shirt and a black bow tie, rounding off his smart look with shiny black shoes

Hey there: The actor flashed a small smile as he posed for the cameras

Fun times: The Bohemian Rhapsody star was on fine form as he larked about with the press and pulled off a number of fun poses on the red carpet

Look at him go: Rami was all smiles as he walked the star-studded red carpet

 

وكان حضور رامي مالك مميز حيث لفت الأنظار له بالعفوية التي تعامل بها أمام الكاميرات علي السجادة الحمراء، وبدي مالك أنيق حيث ارتدي بدلة رسمية من اللون الأسود، ومنذ ظهور رامي يعتز بتواجد والدته بجانبه لذلك حضرت برفقته العرض وسارت علي السجادة الحمراء وسط النجوم والعائلة المالكة. 

Sweet: Rami proved he was a gentleman too as he wrapped a reassuring arm around his mother Nelly, who accompanied him to the premiere

 

MO Nasa

MO Nasa

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