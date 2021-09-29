شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة بعد تلقى التهنئة على حجابها مرة أخرى: "دعواتكم جميلة ومن القلب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة حلا شيحة، عن سعادتها بعد تلقى العديد من التهنئة بعد ارتدائها الحجاب مرة أخرى.

وكتبت حلا، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" صحيت من النوم علي كل الكلام الجميل و الدعوات اللي من القلب و يارب يجمعنا دايماً علي حبه و الدعوات الجميلة ليها دائما الاثر في قلوب الناس لبعضها البعض و النفوس الطيبة و الفطرة الطيبة و حسن الظن في زمن بقي صعب بس اللي بيحليه بجد الحب".



حلا شيحة

وكان الفنان التشكيلي أحمد شيحة علق على قرار ابتعاد ابنته عن الوسط الفني، معلنا أنها لا ترتدى الحجاب الآن.، وأوضح فى تصريحات لـ"نجوم F.M"، أن "حلا الآن لا ترتدى الحجاب، وعندما قررت خلع الحجاب كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أى شخص".

وأضاف: "حلا لما لبست الحجاب قولتها هيجى يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي إن ده لا دخل له بالله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهى كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة".