شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تتلقى تهنئة شقيقتها وفنانات بعد نشر صورها بالحجاب"ربنا يسعد قلبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت عدد من الفنانات، الفنانة حلا شيحة بعد ارتدائها الحجاب مرة أخرى، ونشرت حلا صورة عبر حسابها على "إنستجرام" بالحجاب، معلقة: "مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلى.. الحمد لله".

وكتبت الفنانة أروى جودة، قائلة:" ربنا يسعد قلبك و روحك دائماً يا رب"، وقالت الفنانة هنا الزاهد "ربنا يسعدك يا اطيب قلب"، وكتبت الفنانة عبير صبرى "ربنا يسعد قلبك"، وقالت الفنانة جومانا مراد "حبيبتي ربنا يسعد قلبك"، وكتبت شقيقتها الفنانة هنا شيحة، قائلة:" حبيبتي يا اجمل قلب".



أروى جودة و هنا الزاهد



عبير صبرى



هنا شيحة و جومانا مراد

وكان الفنان التشكيلي أحمد شيحة علق على قرار ابتعاد ابنته عن الوسط الفني، معلنا أنها لا ترتدى الحجاب الآن.، وأوضح فى تصريحات لـ"نجوم F.M"، أن "حلا الآن لا ترتدى الحجاب، وعندما قررت خلع الحجاب كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أى شخص".

وأضاف: "حلا لما لبست الحجاب قولتها هيجى يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي إن ده لا دخل له بالله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهى كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة".