أروى جودة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها وتفكيرها في تجميد بويضاتها

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 11:50 صباحاً - حلت الفنانة ” أروى جودة ” ضيفة في برنامج ” كلمة أخيرة ” المذاع على قناة ” ON ” مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” .

وخلال اللقاء تحدثت أروى جودة عن حياتها الشخصية ومواصفات فتى أحلامها مؤكدة على أنها لا تعيش قصة حب في الوقت الحالي .

فقالت أروى عن مواصفات فتى أحلامها أن يكون ذو أخلاق عالية وواثقا من نفسه وخفيف الدم ويخاف عليها وأن تكون هناك ” كيميا ” على حد وصفها بينهما .

وتابعت : ” الناس كلها لطيفة بس يمكن هناك رجال لا تتحمل أن زوجتها تكون ممثلة أو مشهورة والناس تنظر لها .. ممكن الرجل يغار أو يحدث توتر في العلاقة مع الوقت ” .

وأشارت إلى أنها لم تقابل حتى الآن رجلا رفض فكرة التمثيل وإن حدث فلن تعطيه الفرصة لأنها تحب عملها وفخورة به .. وعلقت على ذلك قائلة : ” لا أشعر أني أمتهن شيئا خاطئا وأعمل مع ناس كثيرة مهمة أتعلم منهم وأحقق دخلي وذاتي ” .

وأضافت أروى جودة خلال حديثها أنها في فترة من الفترات كانت قد فكرت في تجميد بويضاتها مرجعة السبب في تفكيرها في ذلك إلى أنه من الوارد أن الشخص الذي سترتبط به يكون غير راغبا في إنجاب أطفال .