فنان مصري شهير يعلن إصابته وزوجته الفنانة بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 11:50 صباحاً - أعلن الفنان ” حمدي الميرغني ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن إصابته وزوجته الفنانة ” إسراء عبد الفتاح ” بفيروس كورونا .
حيث أشار حمدي الميرغني إلى إصابته بالفيروس منذ أيام وخضوعه للعزل المنزلي وبروتوكول العلاج هو وزوجته ,
فكتب في منشوره قائلا : ” الحمدلله والفضل لله .. أنا بخير وأسرتي بخير .. وبالفعل تم إصابتي بفيروس كورونا منذ عدة أيام ومازلت خاضعا وملتزما للحجر المنزلي ومتابعة بروتوكل العلاج أنا وإسراء ” .
وتابع : ” وشكرا لكل من حاول الاتصال أو إرسال رسالة للاطمئنان ولكني اعتذر عن عدم الرد على أغلب الاتصالات والرسائل بسبب كثرتهم وأرجو منكم الدعاء .. والحمد لله على ما أصابنا ” .
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