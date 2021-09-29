كيت ميدلتون تخطف الأضواء بافتتاح فيلم جيمس بوند في لندن

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

بفستان ذهبي، خطفت كيت ميدلتون الأنظار في العرض الأول لفيلم "نو تايم تو داي" الجزء الخامس والعشرون من مغامرات جيمس بوند في لندن.



كما حضر العرض الأول للفيلم الأميران البريطانيان تشارلز ونجله ويليام والعاملين في القطاع الصحي وأفراد من القوات المسلحة.

وقالت الشركة المملوكة لشركة "إيه. إم. سي" المدرجة في البورصة الأمريكية إن المشاهدين في دور العرض الخاصة بها في بريطانيا زاد عددهم بنسبة 10% عن مستويات ما قبل الجائحة بدعم من زيادة الإقبال على فيلم جيمس بوند الخامس والعشرين.

وقالت أوديون: "فيلم جيمس بوند الجديد من المتوقع أن يشهد أكبر افتتاح في دور عرض أوديون منذ صيف 2019".

وتأجل عرض الفيلم، الذي يقوم الممثل دانيال كريج فيه بدور ضابط المخابرات الشهير، 3 مرات على الأقل عن الموعد الأصلي في أبريل/نيسان 2020 مع انتشار فيروس كورونا الذي أجبر دور السينما على الإغلاق في مختلف أرجاء العالم.