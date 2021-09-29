نوال الزغبي ترفع الصوت “العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجهد، ومنذ مدّة طويلة، وعلى “عينك يا تاجر”، بعضُ القوى السياسية في لبنان إلى تمييع التحقيق في جريمة انفجار المرفأ،

فتقاطعت المواقف بين الأضداد في لبنان، وكلٌّ يُحاول كفّ يد المحقّق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار.

لكن الصّمت الذي يلتزمه البيطار، والسير في التحقيق دون تراجع، جعل الرأي العام داعماً له، ما يستوجب دعماً أكبر لتحقيق العدالة. هذا، ونشرت مجموعة من الفنّانين والناشطين والإعلاميين على رأسهم النجمة اللبنانية نوال الزغبي، وعدد من أهل الضّحايا مقطع مصوّر، عبّروا فيه عن رفضهم أيّ محاولة لتطيير التحقيق أو التأثير على القاضي البيطار لأجل الضحايا والعدالة.

ونشرت نوال الزغبي مقطع الفيديو الذي شاركت فيه عبر حسابها على “تويتر”، وأرفقته بتعليق قالت فيه: “إذا طار التحقيق بينتهي الأمل بانّو تكفّي الحياة بهالبلد. بينتهي ماضيه وحاضره ومستقبله وثقاقته وفنه”.

وحصد مقطع الفيديو الذي نشرته نوال الزغبي تفاعلًا واسعًا من اللبنانيين والناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، فأثنت التعليقات على مواقفها الوطنية النزيهة والثابتة، وتحديدًا في قضية جريمة انفجار مرفأ بيروت.