متهمة بتقليد سوسن بدر.. نادية الجندي تنشر صوراً نادرة بالأبيض والأسود والأولى تعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الممثلة ​المصرية، نادية الجندي، متابعيها بنشر صور لها عبر “إنستغرام”، لكنها أطلت هذه المرة في صور قديمة بدا من خلالها أنها أرادت استعادة ذكريات الماضي.

وتركت الجندي تعليقاً على الصور، قائلة: “زمان، أبيض وأسود، صور نادرة”، ما جعل الكثيرين يتفاعلون معها ‏كونها تسترجع ذكرياتها وتنشر صوراً نادرة لها، إذ أثنوا على جمالها الذي كان في فترة الشباب ولازالت تحافظ على أنوثتها حتى الآن.

وبالرغم من تفاعل الجمهور مع الصور ووصفها بالملكة المتوجة على عرش النجومية، اتجه فريق منهم إلى إبداء نوع من الاندهاش والاستغراب بسبب قيامها بهذه الخطوة، بعد ساعات من قيام الفنانة المصرية سوسن بدر بذات الفعل، إذ اتهمها معظمهم بتقليد سوسن.

وتفاعل مع الصور عدد كبير من الفنانين بينهم شيكو الذي علق: “ولسه قمر”، لترد عليه نادية الجندي: “ربنا يخليك”، وكتبت هبة مجدي: “نجمتي المفضلة”، لتقوم نادية الجندي بتوجيه الشكر له وتبادر بتهنئتها على مولودها الثاني “موسى”، الذي وضعته خلال الشهر الجاري.

كما كتب عدد من الفنانين تعليقات للفنانة نادية الجندي، بينهم: دينا، إنجي خطاب، دارين حداد، مي العيدان، أمينة، بدرية طلبة، وسمية الخشاب.

الطريف أن سوسن بدر، التي طرح اسمها في التعليقات بأن نادية الجندي قامت بتقليدها، علقت لها على الصور، فقالت: “قمر طول العمر”، لترد عليها نادية الجندي: “حبيبة قلبي إنتي اللي قمر”، وهو ما دحض أقوال البعض بشأن التقليد.

وتحرص الفنانة المصرية القديرة، سوسن بدر، بين حين وآخر، على أن تشارك متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، صوراً من الماضي، وآخرها هذه الصورة التي جاءت باللونين الأبيض والأسود، وأطلت الفنانة القديرة في الصورة بلباس جزائري، ما دفع محبي الفنانة من الجزائر للتعليق لها، مشيدين بجمالها ورشاقتها، وعلقت سوسن بدر على صورتها، قائلة: “زمان”.