فيديو – حمو بيكا يوجه رسالة لمؤسس “فيسبوك” لحلّ أزمته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر مغني المهرجانات حمو بيكا على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو وجه به رسالة إلى جمهوره بسبب أزمة يواجهها.

قال حمو بيكا في الفيديو أنه لا يستطيع الظهور في فيديو بث مباشر عبر صفحته على “فيسبوك” مشيرا إلى أنه يواجه مشكلات عديدة، وناشد مارك زوكربيرج مؤسس الموقع لحل أزمته.

وقال: “مش عاوزني أطلع فيسبوك، بيمنعوني من حبايبي لأ، يا أستاذ مارك حللنا الموضوع ده، أنا بقالي 6 شهور الفيسبوك بتاعي مقفول وعاوز كل أخواتي يعملولي متابعة على ماي لاف الفانز دي صفحتي، مانعين أي حاجة باسم حمو بيكا على فيسبوك”.

على جانب آخر، كشف حمو بيكا خلال حلوله ضيفا على برنامج “الترابيزة” من تقديم أميرة بدر عبر قناة “الشمس”، عن رأيه في الفنان محمد رمضان وقال: “محمد رمضان مؤدي كويس، وأنا أشطر منه في الأغاني وباحقق أرقام أعلى منه”.

وأضاف أن رمضان يستفيد من جماهيريته كممثل قائلا: “عنده في قناته 15 مليون استخدم الفانز بتاعه من التمثيل في الغناء، لو جبنا قناة من الصفر ونزل عليها أغنية وأنا نزلت أغنية نحكم وقتها، ورمضان مش هيكسب”، مشيرا إلى أن نصف المشاهدات الموجودة على قناته مزيفة.