نقيب المهن التمثيلية: لن نسمح باعتزال دنيا وإيمي سمير غانم التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، وصول ما يؤكد أو ينفي رغبة النجمة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي اعتزال التمثيل، وأكد أن هذا القرار لو كان صحيحا، فسيتم رفضه من الجميع، مطالبا باحترام الظروف النفسية الدقيقة للنجمتين بعد فترة معاناة طويلة فقدن فيها أب بقيمة سمير غانم وأم بقامة دلال عبد العزيز.

وقال أشرف زكي، في مقابلة مع برنامج ET بالعربي: صعب الفنان يعتزل، ممكن يمر بظروف، لكن قرار الاعتزال ليس بيد الفنان، كان زمان فنانين كتير اعتزلوا.

وأضاف: كان الله في عون الأختين الغاليتين دنيا وإيمي. وعايز أقول لك مش هما بس اللي فقدوا سمير غانم ودلال عبد العزيز، لأ كلنا فقدنا سمير ودلال.

وردا على سؤال: لو قرروا الاعتزال.. هل توافق؟، قال أشرف زكي: محدش هيوافق إنهم يعتزلوا، وبعدين هما بيكملوا مشوار، بيكملوا امتداد، هما امتداد لسمير غانم ولدلال عبد العزيز، امتداد لرسالة. حتى آخر نفس في حياة الفنان الكبير سمير غانم والأستاذة الكبيرة دلال عبد العزيز كانا في الفن لم يبتعدا.

يذكر أن شائعات اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم انطلقت بعد اعتذارهن عن عدم حضور حفل افتتاح “أيام القاهرة للدراما العربية” رغم التأكيد سابقا على المشاركة واستلام درع تكريم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، انطلقت أنباء تؤكد أن دنيا وإيمي على وشك إعلان قرار اعتزال العمل الفني، خاصة وأن الأخيرة غير قادرة على التخلص من أحزانها بعد وفاة والديها عقب صراع طويل مع فيروس كورونا ومضاعفاته.

إدارة مهرجان “أيام القاهرة للدراما العربية”، نفت أنباء اعتزال دنيا وإيمي جملة وتفصيلا، وأكدت أن النجمتين لديهن تعاقدات على بطولة عدة أعمال فنية، وسيتم البدء بتصويرها قريبا، وكان هناك اتفاق بالفعل على حضورهن حفل الافتتاح ولكن ظروفهن النفسية لم تسمح.

وأشارت لمعاناة إيمي ودنيا من فكرة الخروج مرة أخرى للناس ومواجهة مشاعر الحزن والشفقة، لافتة إلى أن إيمي تصارع أحزانها ولكنها حتى الآن غير قادرة على استعادة حياتها الطبيعية، وتحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم على الوضع الجديد خاصة وأن حياتها كلها كانت مرتبطة بوالديها حتى بعد الزواج.

يذكر أن النجم حسن الرداد حضر حفل افتتاح مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، نائبا عن زوجته إيمي وشقيقتها دنيا وتسلم درع تكريم الراحلين سمير ودلال عبد العزيز، وظهر الرداد بلحية طويلة على غير عادته واكتست ملامحه بالحزن، وتقدم باعتذار من كل الحضور ومنظمي المهرجان بعد غياب زوجته إيمي وشقيقتها دنيا، وقال إنه كان يتمنى أن يرى سمير غانم ودلال عبد العزيز في هذه اللحظة ويشاهد تكريمهما وهما على قيد الحياة.

وأشار إلى أن حياة النجمين تعد نموذجا يحتذى لكل النجوم، وإنه شخصيا يتمنى أن يختتم حياته محققا ما قدموه من إنجازات على المستوى الفني والاجتماعي والإنساني.

وقال: في البداية عايز أبلغ حضراتكم اعتذار إيمي ودنيا إنهم مقدروش ييجوا، وبوصل شكرهم وامتنانهم لإدارة المهرجان على التكريم.. طبعا أنا كنت أتمنى أكون حاضر النهاردة والأستاذ سمير النجم الكبير ومدام دلال يكونوا بيستلموا الجايزة، وأكون أنا قاعد وسط حضراتكم، بس الحمد لله على كل شيء.

وأضاف: عايز أقول إن أنا بالنسبة لي حمايا العزيز الأستاذ سمير غانم، وحماتي وأمي مدام دلال عبد العزيز، هما نموذج للفنان اللي أنا أتمنى إن أنا أوصل زيهم وأخد نفس المكانة بتاعتهم في قلوب الناس، وده نتيجة كل الحب اللي فعلا الواحد لمسه من الجمهور في الفترة اللي فاتت دي من سؤالهم، سواء على السوشيال ميديا أو اهتمامهم بينا.