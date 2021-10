عن حقوق المراهقين.. أنجلينا جولي تنشر كتابها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تضافرت جهود النجمة العالمية أنجلينا جولي ومنظمة العفو الدولية Amnesty لإنشاء مورد للأطفال والشباب يستطيعون من خلاله التعرف على حقوقهم، وذلك بنشر كتاب جديد يُمكِّن المراهقين من التحدث علنًا ضد الظلم.

ونشرت جولي صورة لكتابها المقرر طرحه في الفترة المقبلة في السوق، وكتبت: “الشباب هم في الخطوط الأمامية للنزاع والنزوح والاضطهاد على مستوى العالم. في الوقت نفسه، هم من أكثر الأصوات فعالية في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأضافت جولي: “سيشهد هذا الشهر نشر كتاب Know Your Rights and Claim Them، اعرف حقوقك وطالب بها، وهو كتاب للمراهقين”.

واختتمت قائلةً: “أنا فخورة بأن أكون قد كتبته مع Amnesty والبروفيسورة “جيرالدين فان بورين” المحامية الدولية لحقوق الإنسان وإحدى المحررات اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما ساعد العديد من النشطاء الشباب الملهمين في تشكيل الكتاب“.