شكرا لقرائتكم أيّ دار أزياء سعوديّة شاركت بأسبوع ميلانو للموضة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحمل هذه الدار اسم Ramzen. وهي تعود لرجل الأعمال والمصمم السعودي عبد الرحمن الرميزان التي أطلقها من ميلانو في شهر يوليو الماضي.

فكيف كانت أول مشاركة لها في أسبوع ميلانو للموضة؟

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يُعرّف عبد الرحمن الرميزان عن علامته من الأزياء النسائيّة والرجاليّة في صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام بالعبارات التالية: "إنها علامة موضة فاخرة تجمع بين التصميم المبتكر، روح الحنين، والمهارة الحرفيّة العالية". وقد ورد في الملاحظات المرفقة بصور عرضه الأخير أن مجموعة "متعة الحياة" أو Joy of Life تحتفل بعودة العالم إلى الحياة بأسلوب يجمع بين الحماس والجرأة. وهي تتميّز بتصاميمها العصريّة المستوحاة من تجربة الدار في الخروج عن الموضة واحتضانها مرة أخرى.

لوحة الألوان الخاصة بالمجموعة تتضمّن الأرجواني الغني، والأصفر المشمس، والأحمر المنقوش بالإضافة إلى الأبيض والأسود. وهي تترافق مع نمط الأزهار المتراقصة المنفّذة يدوياً التي تنقلنا من فترة العزل المنزلي الذي فرضه الوباء إلى حديقة سحريّة حيث تنتظرنا الذكريات السعيدة.

تُشكّل مجموعة أزياء ربيع وصيف 2022 أول مشاركة لعلامة Ramzen في أسبوع ميلانو للموضة، ويتزامن عرضها مع افتتاح صالة عرض خاصة بالعلامة في ميلانو. وتُشكّل هذه الخطوات أساساً لتراث من الجمال، والترف، والبهجة.

تُعتبر Ramzen أول دار أوروبيّة يديرها مصمم سعودي ولها مقرّات في الرياض وباريس. أما مصممها عبد الرحمن الرميزان فولد في المملكة العربيّة السعوديّة ونشأ في ميلانو قبل أن ينتقل لمواصلة تعليمه في الولايات المتحدة ثم يعمل في مجال تنسيق حفلات الزفاف. وهو قرر مؤخراً إطلاق عالماً خاصاً في مجال الموضة يختصر نمطاً فنّياً عالمياً راقياً ومميّزاً، وسعى لتحويله إلى أسلوب حياة يوفّق بين الحنين إلى الماضي والنظرة إلى المستقبل. تعرّفوا على مجموعة من تصاميم أحدث عرض لدار Ramzen فيما يلي.