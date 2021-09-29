شكرا لقرائتكم خبر عن عملاء جيمس بوند الـ6 برفقة الملكة إليزابيث فى عرض خاص بمتحف مدام توسو..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع العرض الخاص لأحدث جزء من فيلم جيمس بوند No time to Die، عرض متحف مدام توسو، فى لندن، جميع تماثيل النجوم الذين أدوا دور العميل السرى 007 فى القاعة الملكية بجانب تمثال للملكة إليزابيث الثانية، وسوف يكون هذا العرض متاحًا للزوار بدءًا من غدا 30 سبتمبر الجارى، ليتمكن عشاق جيمس بوند من رؤية 6 من شخصيات العميل السرى، والتقاط الصور التذكارية برفقة التماثيل.



عملاء جيمس بوند برفقة الملكة اليزابيث

وحسب ما نشره موقع entertainment ، قال تيم ووترز، المدير العام لـ Madame Tussauds London: "لقد كان جيمس بوند أسطورة في الشاشة الكبيرة لما يقرب من 60 عامًا.. وكان يجب الاحتفاء بالجزء الخامس والعشرين الذى طال انتظاره، لذلك أردنا أن نكون جزءًا من هذه اللحظة التاريخية بطريقة لا يمكن أن تفعلها إلا مدام توسو لندن من خلال لم شمل كريج، وكونرى، ولازنبى، ومور، ودالتون، وبروسنان، ومن هنا يحصل عشاق السلسلة على فرصة لا تُضاهى للقاء العميل المفضل لديهم - كل ذلك في نفس المكان وفي نفس الوقت".

من جهة أخرى وبالتزامن مع العرض أيضا، منحت البحرية الملكية البريطانية الممثل البريطاني دانيال كريج لقب قائدا فخرياً في الخدمة، وهي نفس الرتبة التي يشغلها العميل السري البريطاني الوهمي في الفيلم والذي يقوم دانيال بتجسيد دوره.



عملاء جيمس بوند

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن منتجة سلسلة جيمس بوند، باربرا بروكولى، أكدت - في وقت سابق - أن شخصية العميل 007 ستكون دائمًا شخصية ذكورية، وقالت رئيسة Eon Productions ، حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنها ستناقش من سيتولى الدور بعد دانيال كريج، العام المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون رجلاً.

وقالت باربرا بروكولى: "جيمس بوند شخصية ذكورية.. آمل أن يكون هناك العديد والعديد من الأفلام التي يتم إنتاجها عن النساء، وللنساء، لكن العميل 007 لن يكون امرأة".

وأضافت "لا أعتقد أنه يتعين علينا أن نأخذ شخصية ذكورية ونجعلها شخصية نسائية"، كما اعترفت بأنها حتي الآن لم تواجه حقيقة أن جيمس بوند، لن يكون دانيال كريج، بعد عرض الجزء المنتظر "No Time To Die".