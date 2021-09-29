شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الخاص لفيلم جيمس بوند بحضور ملكي ودانيال كريج نجم متألق .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم أمس الثلاثاء العرض الخاص للفيلم الأضخم الذي طال أنظاره وهو الجزء الجديد من سلسلة الجاسوسية جيمس بوند No Time To Die، والعرض أقيم في لندن علي شرف ملكي حيث أن السلسلة تتميز دايما بحضور العائلة المالكة في العرض الخاص وحضور الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون والأمير تشارليز.

وكان نجم العرض الخاص بطل الفيلم النجم العالمي دانيال كريج، والذي يحتفي بهذا الجزء احتفاء خاص باعتباره الأخير له وسيكون الجزء الجديد من السلسلة بعميل جديد لم يفصح عن اسمه بعد، وكان ظهور دانيال يليق حقًا بالحدث حيث بدا بغاية الأناقة في جاكت رسمي مخملي من اللون الأحمر الغامق مع بنطلون أسود، كما حضر أيضا أبطال الفيلم بجانب شرير هذا الجزء النجم العالمي المصري الأصل رامي مالك.

رامى مالك

وكانت منتجة سلسلة جيمس بوند، باربرا بروكولى، قد أكدت أن شخصية العميل 007 ستكون دائمًا شخصية ذكورية، وقالت رئيسة Eon Productions ، حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنها ستناقش من سيتولى الدور بعد دانيال كريج، العام المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون رجلاً.

وقالت باربرا بروكولى: "جيمس بوند شخصية ذكورية.. آمل أن يكون هناك العديد والعديد من الأفلام التي يتم إنتاجها عن النساء، وللنساء، لكن العميل 007 لن يكون امرأة".