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العرض الخاص لفيلم جيمس بوند بحضور ملكي ودانيال كريج نجم متألق .. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الخاص لفيلم جيمس بوند بحضور ملكي ودانيال كريج نجم متألق .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم أمس الثلاثاء العرض الخاص للفيلم الأضخم الذي طال أنظاره وهو الجزء الجديد من سلسلة الجاسوسية جيمس بوند No Time To Die، والعرض أقيم في لندن علي شرف ملكي حيث أن السلسلة تتميز دايما بحضور العائلة المالكة في العرض الخاص وحضور الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون والأمير تشارليز

A jolly good chat: Daniel was photographed conversing with Prince Charles as Bond stars chatted with royal family members

Beaming: Kate beamed

Looking good! The Duchess of Cambridge appeared just as impressed with Daniel's pink suit as he was with her show-stopping gown

Leading man: Daniel, 53, oozed sophistication ahead of his final outing as James Bond and beamed with pride while making his way down the red carpet

Shaking hands: Prince William and Cuban star Ana shook hands at the star-studded event

Glamourous: Daniel joined glamorous co-stars Lashana Lynch, Ana de Armas and Lea Seydoux at the swanky event

Thigh-split: Ana's dress boasted a striking thigh-split

Wow: Lea wowed in a floaty gown

وكان نجم العرض الخاص بطل الفيلم النجم العالمي دانيال كريج، والذي يحتفي بهذا الجزء احتفاء خاص باعتباره الأخير له وسيكون الجزء الجديد من السلسلة بعميل جديد لم يفصح عن اسمه بعد، وكان ظهور دانيال يليق حقًا بالحدث حيث بدا بغاية الأناقة في جاكت رسمي مخملي من اللون الأحمر الغامق مع بنطلون أسود، كما حضر أيضا أبطال الفيلم بجانب شرير هذا الجزء النجم العالمي المصري الأصل رامي مالك.

Licence to thrill: Daniel looked as dapper as ever in a dark pink suede jacket as he led the star-studded arrivals for the world premiere of his last outing as Bond

Royal box: Kate took her seat next to the Prince of Wales in the royal box

Polished: No Time To Die villain Rami Malek appeared in high spirits while posing on the red carpet in an expertly-tailored suit and polished black shoes

رامى مالك

وكانت منتجة سلسلة جيمس بوند، باربرا بروكولى، قد أكدت أن شخصية العميل 007 ستكون دائمًا شخصية ذكورية، وقالت رئيسة Eon Productions ، حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنها ستناقش من سيتولى الدور بعد دانيال كريج، العام المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون رجلاً.

'James Bond is a male character!' Bond producer Barbara Broccoli has said she believes 007 will always be a male character

 

وقالت باربرا بروكولى: "جيمس بوند شخصية ذكورية.. آمل أن يكون هناك العديد والعديد من الأفلام التي يتم إنتاجها عن النساء، وللنساء، لكن العميل 007 لن يكون امرأة".

Capture

 

A family affair: 'I'm sort of in denial, I would love for Daniel to continue forever,' she said. 'So I'm not thinking about [his replacement]. That's something Michael [G Wilson, her half-brother and fellow producer] and I will discuss next year' [the three are pictured in Jamaica in 2019]

 

وأضافت "لا أعتقد أنه يتعين علينا أن نأخذ شخصية ذكورية ونجعلها شخصية نسائية"، كما اعترفت بأنها حتي الآن لم تواجه حقيقة أن جيمس بوند، لن يكون دانيال كريج، بعد عرض الجزء المنتظر "No Time To Die".

Stepping down: The head of Eon Productions, who signs off on every key hiring and firing in the franchise, said she will be discussing who will take over the role from Daniel Craig next year - and that it will be a man [pictured in 2006's Casino Royale]

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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