شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يستعرض فقدانه للوزن بجلسة تصوير كلاسيكية من الستينيات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي ويل سميث، متابعيه وجمهوره بجلسة تصوير جديدة ظهر فيها بملابس كلاسيكية من فترة الستينيات، ليستعرض فيها فقدانه للوزن بشكل كبير وعودته لحياته الطبيعية بعد ان زاد وزنه بشكل ملحوظ حلال الفترة الأخيرة وقرر خوض الكثير من التدريبات الشاقة للعودة من جديد.

ونشر سميث، جلسة التصوير التي خضع لها لصالح مجلة GQ عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليحصل على انتباه الكثيرين من متابعيه الذين رحبوا بعودته من جديد لفورمته الطبيعية.

وكشف سميث، عن تفاصيل اتفاق عقده مع زوجته الممثلة جادا بينكيت سميث، خلال مرحلة ما من زواجهما، موضحا أن الاتفاق كان لضمان استمرار حياتهما الزوجية.



ويل سميث



ويل سميث



ويل سميث



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ويل سميث٤

وكشف سميث، فى حديثه لمجلة "جي كيو"، عن اتفاقه مع زوجته بألا يكون زواجهما "أحاديا"، أو الزواج من الشخص نفسه طوال الوقت، وذلك لاعتقادهما أن "الزواج ليس سجنا"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح سميث، سبب هذا القرار، إلى أن زوجته "جادا" لم تؤمن قط بالزواج التقليدى، وكان هناك أفرادا من عائلتها تربطهم علاقة غير تقليدية، ولذلك هي نشأت بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي نشأ هو فيها.

وأشار ويل سميث، خلال المقابلة، إلى أن ذلك الاتفاق نجح معه وزوجته، إلا أنه أكد أنه لن يوصى به للآخرين، وتابع: "لقد منحنا بعضنا البعض الثقة والحرية، مع إيماننا بأن كل شخص يجب أن يجد طريقه الخاص، والزواج بالنسبة لنا لا يمكن أن يكون سجنا، وأنا لا أقترح اتفاقنا لأي شخص، أنا لا أقترح هذا الطريق لأي شخص، لكن تجارب أن الحريات التي قدمناها لبعضنا البعض والدعم غير المشروط بالنسبة لي هو أعلى تعريف للحب".