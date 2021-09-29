عمرو عبد الجليل وأمينة يكشفان الأسرار مع أمير كرارة في "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان عمرو عبد الجليل، والمطربة أمينة ضيفين على برنامج سهرانين، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على شاشة قناة ON E، يومي الأربعاء والخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتحدث الفنان عمرو عبد الجليل خلال لقائه عن مسيرته الفنية، وكواليس دخوله مجال الفن، ويتحدث أيضا عن أولاده وأساليب تربيته لهم، والمواقف الطريفة التي تحدث معهم منذ الطفولة.

وتقدم المطربة أمينة خلال الحلقة العديد من الأغنيات الشعبية على مسرح سهرانين، ويشاركها الغناء الفنان أمير كرارة.

يذكر أن برنامج سهرانين الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، يعرض على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.