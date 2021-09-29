درة: "كن لطيفا مع الآخرين وتحلى بالصبر "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة صور مختلفة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت درة على الصور قائلة: "انتبه للحظات الصغيرة، اعتز باللحظات الصغيرة في الحياة التي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد خاصة في أوقات الأزمات، إملأ حياتك بالتجارب لا الأشياء، مارس الامتنان .. لله، لنفسك ولمن يحبك".

وأضافت: "كن لطيفا مع الآخرين، عامل نفسك كصديق، تحلى بالصبر "

وشاركت درة في مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، درة، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، وهو من تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، العمل عُرض رمضان الماضي.