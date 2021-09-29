إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

حقق النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إنجازا تاريخيا جديدا، حيث أصبح ثاني لاعب إفريقي يسجل 31 هدفا أو أكثر في مسابقة دوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ”.

وأحرز محمد صلاح هدفين “للريدز” الأول والثالث في مرمى مضيفه بورتو البرتغالي (5-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتخطى “الفرعون” صلاح المهاجم الكاميروني المعتزل صاويل إيتو بفارق هدفا، وتقدم إلى المركز الثاني خلف المهاجم الإيفواري المعتزل ديديه دروغبا الذي أحرز 44 هدفا خلال مسيرته الكروية.

وأشارت شبكة أوبتا للإحصاءات، إلى أن محمد صلاح سجل للمباراة السادسة على التوالي في جميع المسابقات، ليصبح أول لاعب منذ أبريل 2018 يحقق هذا الانجاز بقميص ليفربول، ليعادله رقمه الشخصي عندما سجل هو نفسه في سبع مباريات متتالية.

اكتسح ليفربول الإنجليزي مضيفه بورتو البرتغالي في عقر داره (5-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح مهرجان الأهداف في الدقيقة 18، وضاعف زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وعاد “الفرعون” صلاح في الدقيقة 60 ووقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث “للريدز”.

وقلص المهاجم الإيراني مهدي طارمي الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ75.

واختتم المهاجم البرازيلي البديل روبرتو فيرمينو مهرجان الأهداف بتوقيعه على ثنائية في الدقيقتين (77 و83) من عمر المباراة التي جرت بينهما على على ملعب “دراغاو” بمدينة بورتو.