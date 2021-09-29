صورة لميسي ونيمار ومبابي تشعل مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أشعلت صورة لثلاثي الرعب في فريق باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، ونيمار وكيليان مبابي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر النجم البرازيلي نيمار على حسابه في موقع “إنستغرام”، عقب فوز فريقه باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي 2-0 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي حظيت بتفاعل كبير.

وتجمع الصورة نيمار بزميليه في خط هجوم سان جيرمان، الأرجنتيني ميسي، والفرنسي مبابي.

والتقط الثلاثي الصورة خلال احتفالهم في غرفة تبديل الملابس، بفوز فريقهم على “السيتي”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبيرة مع الصورة، حيث نالت أكثر من ثمانية ملايين إعجاب بعد ست ساعات فقط من نشرها.

واعتبر البعض أن ظهور نيمار ومبابي في الصورة جنبا إلى جنب، إشارة قوية على أنهما قد تجاوزا خلافهما في مباراة مونبلييه في الدوري المحلي.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى وجود خلاف بين مبابي ونيمار، حيث اتهم المهاجم الفرنسي، زميله البرازيلي بالأنانية، وعدم تمرير الكرة له في المباراة الأخيرة ضد مونبلييه بالدوري الفرنسي.