شاهد.. مايا دياب تشعل مواقع التواصل مجددا

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

طرحت النجمة اللبنانية مايا دياب مؤخرا أغنيتها الجديدة "أهلا وسهلا" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.



الأغنية من ألحان محمد يحيى، وتأليف الشاعر محمد الكياتي، وإخراج جاد شويري.

تقول كلماتها "يا مراحب خطوة عزيزة، بدايات الحب لذيذة، أهلا وسهلا بقى.. أنا كنت متشوقة".

واعتمدت "دياب" في الكليب الجديد على عنصر الإبهار والرقص بشكل جرئ، إلا أن ملابسها نالت الحظ الأوفر من اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت "دياب" في الأغنية بـ6 إطلالات جديدة ولافتة للنظر، وللترويج لأحدث إصداراتها الغنائية قامت بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق "أنستقرام".

وجاءت الفساتين التي ارتدتها جريئة التصميم والألوان، فتارة ظهرت بفستان مزين بالورود، ومزود بأكمام شفافة.

وتارة أخرى ظهرت بفستان كت من الشيفون باللون العنابي وبفتحة ساق طويلة، كما ظهرت بإطلالة أخرى عبارة عن كروب توب دارماتيك مرصع بالتطريزات والكريستال، مستوحى من أجواء المكسيك.

ولم تعتمد فقط في كليبها الجديد على التنوع في الملابس، إذ غيرت تسريحة شعرها عدة مرات.