الفنان رامي عياش يواجه مايا دياب في "تحدّي التعلّم"

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

أطلق الفنان اللبناني رامي عياش تحدّياً جديدا يهدف للتكفل بطالب لبناني لمدة سنة دراسية كاملة.



ويهدف التحدي إلى مساعدة الشعب اللبناني في المحنة التي يمرّ بها.

وتقوم المبادرة، التي أطلق عليها عياش عنوان "تحدّي التعلّم"، على تسمية 3 أشخاص، يسمون بدورهم 3 شخصيات لخوض التحدي والتكفل بتعليم طالب لبناني لمدة عام.

وقال: "على عاتقي، أتكّفل بتعليم طفل لمدّة عام كامل. تطلق جمعيّة "عياش الطفولة" مبادرة "تحدّي التعلّم"، وذلك لتخفيف أعباء الأقساط المدرسيّة عن بعض العائلات اللبنانية. كلّ شخصيّة فنيّة أو اجتماعيّة تقبل التحدّي تتكفّل بتعليم طفل لمدّة عام كامل. الهدف دائماً هو بناء الإنسان“.

وسمّى عياش رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، المنتج صادق الصباح والفنّانة مايا دياب لخوض التحدي.