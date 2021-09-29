بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقتين مضت التعليقات على بالصور – افتتاح فيلم جيمس بوند بحضور أفراد العائلة المالكة مغلقة

متابعة بتجـــرد: أقيم العرض الخاص الأول لفيلم “No Time to Die” في قاعة ألبرت الملكية بلندن، حيث حظي الحدث بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

وتمكن المعجبون من متابعة حفل الافتتاح العالمي الأول لفيلم “No Time to Die” مباشرةً عبر الإنترنت، وعبر الموقع الرسمي لقاعة ألبرت الملكية بلندن، حيث عزفت الفرقة الملكية بعض المقطوعات الموسيقية في العرض العالمي الأول للفيلم، كما أن الدراجات النارية المستخدمة في الفيلم كانت موجودة على السجادة الحمراء، بالإضافة إلى سيارات جيمس بوند في الفيلم.

وانضمت كيت ميدلتون وزوجها الأمير البريطاني ويليام إلى الأمير تشارلز وكاميلا دوقة كورنوال كضيفي شرف في العرض، حيث ارتدت كيت، فستاناً مطرزاً بالخرز من تصميم جيني باكهام. وارتدى كل من ويليام، وتشارلز، البزات الرسمية، بينما اختارت كاميلا، فستانًا أزرق فاتحاً مع طبقة رقيقة من الخرز.

وانضمت العائلة المالكة إلى العميل السري نفسه، الممثل دانيال كريغ، حيث كان الجاسوس الخارق على الشاشة لخمس مرات يمثل آخر ظهور له في هذا الدور، وهو الفيلم الخامس والعشرون في سجل جيمس بوند. كما حضر في قاعة ألبرت الملكية بلندن الممثلون رامي مالك وليا سيدو ولاشانا لينش وآنا دي أرماس، إضافة إلى كتّاب السيناريو نيل بورفيس، وروبرت ويد، وفيبي والر بريدج، والمغنيان بيلي إيليش وفينياس أوكونيل.

وتأخر افتتاح الفيلم لفترة طويلة بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تم تأجيله لثلاث مرّات. وتُعَدّ سلسلة أفلام جيمس بوند من أكثر سلاسل الأفلام تحقيقاً للربح في العالم، إذ بلغت إيرادات فيلم (سبكتر) |الشبح| 880 مليون دولار وهو من إنتاج عام 2015، وتجاوزت إيرادات “سكايفول” مليار دولار وهو من إنتاج 2012.