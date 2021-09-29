“المتمردة”.. إلهام شاهين تحتفل بإصدار كتابها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـترد: أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين، أنّها ستحتفل بإصدار كتابها الجديد الذي يحمل عنوان “المتمردة”، الذي من المقرر أن يتم توقيعه ومناقشته اليوم الأربعاء في المركز الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت شاهين صوراً لها من حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، عبر “إنستغرام”، وعلّقت قائلة: “غداً توقيع كتاب المتمردة ومناقشة محتواه. أصدر الكتاب مهرجان المسرح التابع لوزارة الثقافة بمناسبة تكريم إلهام شاهين عن مشوارها الفني”.

وأضافت: “قدمت خلاله 26 مسرحية منهم مسرحيات للتليفزيون، مع أكبر مخرجي المسرح منهم سعد أردش، جلال الشرقاوي، السيد راضي، فهمي الخولي، وعوض محمد عوض، وأساتذة كبار في عالم المسرح تتلمذت على أيديهم”.

وكانت الفنانة المصرية قد انفعلت على أحد حضور مهرجان الإسكندرية السينمائي بعد انزعاجها من تعمده الوقوف وراءها أكثر من مرة، حيث كانت تلتقط صورة تذكارية مع الكاتبة سماح أبو بكر عزت، على هامش فاعليات الدورة 37 من المهرجان.