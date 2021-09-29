نسرين طافش بإطلالة جريئة أمام "حمام السباحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "طافش" في الصور بإطلالة جريئة أمام "حمام السباحة"، وعلقت: " لديك القدرة على شفاء حياتك واديك ما تحتاج إلى معرفته. كثيرا ما نعتقد أننا عاجزون، لكننا لسنا كذلك، لدينا دائما قوة أفكارنا التي تستخدم الوعي و المعرفة كأداة تغيير نحو الأفضل".

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل " المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.