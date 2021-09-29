هيدي كرم تتعلم الرقص في أحدث ظهور لها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيدي في الفيديو وهي تتعلم الرقص في أحدث ظهور لها.

وعلقت هيدي على الفيديو: "الرقص يجعلني أشعر بالحياة أكثر، هو شغفي الذي طالما أحببت أن أجعله أولوية وأخيرا فعلت ذلك، الرقص يساعدني لأكون أكثر سعادة وأستمتع أكثر بالحياة بطريقة مختلفة جدا".

وشاركت هيدي كرم مؤخرًا في مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي عُرض رمضان الماضي، العمل بطولة مصطفى قمر، شيري عادل، ندى موسى، ديما بياع، فاطمة عادل، محمد ثروت، طارق عبد العزيز، سليمان عيد، طارق الإبياري، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، محمد يوسف، راندا عبد السلام، سامي مغاوري.