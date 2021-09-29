شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار فى أسبوع لـ فيلم PAW Patrol: The Movie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie، بـ حوالى مليون دولار خلال الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 104 ملايين و 860 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرح العمل يوم 20 أغسطس الماضى، وكان قد حقق العمل 13 مليونًا و148 ألف دولار في افتتاحية الفيلم بـ 3184 دارعرض أمريكية.

وانقسمت إيرادات فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie بين 38 مليونًا و 760 ألف دولار بـ شباك التذاكر في دور العرض الأمريكية، و66 مليونًا و100 الف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم PAW Patrol: The Movie عندما يصبح أكبر منافس لـ PAW Patrol ، الذى يدعى Mayor Humdinger، عمدة مدينة ويبدأ في إحداث الفوضى، يندفع Ryder ومجموعة الكلاب البطولية المفضلة لدى الجميع لمواجهة التحدي وجهاً لوجه، وذلك بينما يتعين على أحد الجراء مواجهة ماضيه في Adventure City، يجد الفريق المساعدة من حليف جديد، الكلب المحنك ليبرتي.

قام ببطولة فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie صوتيا كل من تايلر بيري، رون باردو، ويل بريسبان، كينجسلي مارشال، كيجان هيدلي، ايان ارميتاج، كالوم شونيكر، شايل سيمونز، ليلي بارتلام، كيم روبرتس، بول براونشتاين، مارساي مارتن.