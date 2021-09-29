شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يقيم اليوم ندوة تكريم الناقدة خيرية البشلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء ندوة تكريم الناقدة خيرية البشلاوى خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته ال37 ، والذى يرأسه الناقد الأمير أباظة ، وتشارك فى الندوة التى ستنعقد فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا الناقدة انتصار دردير .

كما تقام فى نفس اليوم ندوة تكريم الفنان دريد لحام والذى قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط ، منحه وسام عروس البحر المتوسط، فى الدورة الـ 37، وذلك تقديرا لدوره فى الحركة السينمائية العربية ووضع السينما السورية فى مكانة متميزة بين قريناتها فى المنطقة العربية.

ويقام مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته ال37 ، والذى يرأسه الناقد الأمير أباظة فى الفترة من 25 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر ، وشهد حفل إفتتاحه تكريم كلا من المخرج علي بدرخان ، الفنان خالد الصاوى ، الفنانة سلوى خطاب ، المخرج عمر عبد العزيز ، اسم الكاتبه كوثر هيكل ، والناقدة خيريه البشلاوى .