شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يحتفل بمئوية الفنان محمد رضا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء، ندوة بمناسبة مئوية الفنان الراحل محمد رضا، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، والتي يديرها الناقد طارق مرسي.

ولد الفنان محمد رضا فى اسيوط فى 21 ديسمبر 1921 حصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938 وأيضا حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، تتلمذ على يدي يوسف وهبي وزكي طليمات، وعمل مهندس بترول قبل أن يعمل بالفن، ومن أهم مسرحياته زقاق المدق.

نجح في شخصية المعلم في مسرحية "زقاق المدق" فالتصقت بها اذاعيًا وسينمائيًا وفى المسلسلات التليفزيونية، مثل "رضا بوند" التي تحولت إلى فيلم سينما نجح محمد رضا في انه يعطى شخصيه المعلم الفكاهة.

وقدم محمد رضا العديد من الأفلام التي نجح خلالها منها، جعلوني مجرما، بنات حواء، فتوات الحسينية، العتبة جزاز، باريس والحب، ثعالب وأرانب، ليتيم والحب، الصاغة"، بالاضافة للعديد من المسلسلات والمسرحيات التي نجحت تليفزيونيا.