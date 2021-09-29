صور| زينب غريب: "القطط فعلا بتتكلم "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة زينب غريب جمهورها بصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "غريب" في الصور وهي تحمل قطتها، وعلقت: "لما بكون عندي شغل كتير وضميري بيلومني كممثلة إني مش بعمل فوتوشوت جديدة وتيجي شوية شمس الغروب وقطتي قاعدة في الباسكت وتقولي "عايزة اية أكتر من كدة يلا نعمل فوتوشوت مع بعض collaboration ومش بعيد نعمل فيديو كليب لو الموضوع طلع حلو"

وأضافت: "فأحب أشكر قطتي نبوية على إيمانها بيا وإنها مطلبتش غير علبه سلمون أو ورك فرخة في المقابل وبشكر رواية كافكا على الشاطئ للأستاذ هاروكي موراكامي لأنها عرفتني إن القطط فعلا بتتكلم وإني مش مجرد مجنونة".

زينب غريب حققت نجاحًا من خلال دورها بمسلسل "بـ 100 وش"، بطولة الفنانة نيللي كريم، والفنان آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، علا رشدي، من إخراج كاملة أبوذكري.