"أثناء تعرضه لأزمة صحية".. هاني لاشين يروي موقفا لكمال الشناوي بالإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

روى المخرج هاني لاشين، موقفا له مع الفنان كمال الشناوي، خلال ندوة مئوية الشناوي بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٧.

وقال "لاشين" إنه أثناء عمله معه في أحد المسلسلات ووقتها كان يمر بأزمة صحية تؤثر علي حركته، وبرغم ذلك كان متماسكا وقدم الدور بحرفية شديدة.

وتابع: "من حسن حظي أنني كنت موجودا بين جيل العظماء أمثال عمر الحريري وعبدالمنعم مدبولي وجمعتني علاقة صداقة وعمل بالفنان الكبير كمال الشناوي الذي كان يتسم بعدة صفات منها الإلتزام الشديد والطاعة في البلاتوه والتي اختفت الآن، بل أصبح هناك تدخلات كبيرة من جانب الفنانين وكنت دائما أحاول فهم سر لغز مدى إتقانه للشخصيات التي يقدمها فقد كان يتوحد مع أي دور يرتدي عباءته".

وأضاف، أن الفنان كمال الشناوي، كان يتسم بأداء صوتي مميز، استطاع أن يستخدمه في التمثيل لا يقل مثلا عن صوت أمينة رزق التي ساعدها في ذلك هو خبرتها المسرحية .

واحتفى مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال37 بمئوية الفنان الراحل كمال الشناوي حيث عقدت على هامش المهرجان ندوة بهذه المناسبة وحضرها المخرج هاني لاشين والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان ومدير التصوير محسن أحمد، ومن النقاد محمد قناوي وسيد محمود وأحمد النجار وأحمد سعد الدين، وأدارها وليد سيف.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.