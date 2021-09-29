من بطاقته الشخصية.. تعرف على تاريخ ميلاد كمال الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٧، عن معلومة مغلوطة عن كمال الشناوي، في ندوة مئوية الشناوي بمهرجان الإسكندرية السينمائي ال ٣٧.

وصحح أباظة، معلومة خاطئة عن تاريخ ميلاد كمال الشناوي الموجودة على مواقع الأنترنت وعبر ويكيبيديا.

وأضاف، أنه مكتوب 1918، والصحيح هو 1921، مشيرا إلى أن هذا التاريخ من واقع بطاقته الشخصية .

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.