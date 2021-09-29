أروى جودة: "مابحبش أخرج من البيت وبتوتر من الزحمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حلت الفنانة أروى جودة، ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" الذي يعرض على شاشة "أون".

وقالت "أروى" إن والدتها تسألها دائما: "هو مفيش عريس، من كتر قعدتك ع الكنبة دي".

وتابعت: "أنا من النوع اللي مش بخرج من البيت بتوتر من الزحمة ومش بقدر أستحمل أقعد في أماكن زحمة"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أروى جودة مسلسل "حرب أهلية"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا

والمسلسل بطولة يسرا، باسل خياط، رشدي الشامي، جميلة عوض، مايان السيد، محمود حجازي، سينتيا خليفة، ومن إنتاج جمال العدل