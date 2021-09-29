أروى جودة: "وقعت قدام الناس في عرض أزياء لهاني البحيري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حلت الفنانة أروى جودة، ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" الذي يعرض على شاشة "أون".

وقالت "أروى" إنها اكتسبت وزن زائد وصل لـ 30 كيلو بعد كورونا، وخسرت 15 كيلو من وزنها في الدورة الماضية من مهرجان الجونة.

وأوضحت أنها ستستمر في خسارة المزيد من الوزن خلال الفترة المقبلة خاصة أنها كانت تعمل عارضة أزياء في بداية حياتها.

وتابعت: "كنت بتمرن وبحط كتاب على راسي، ومرة وقعت قدام الناس في عرض أزياء للمصمم هاني البحيري، لأن الفستان كان تقيل جدا والجزمة كمان كانت كبيرة أوي، ومبقتش عارفة إيه كانت أصعب حاجة في شغلي كموديل".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أروى جودة مسلسل "حرب أهلية"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة يسرا، باسل خياط، رشدي الشامي، جميلة عوض، مايان السيد، محمود حجازي، ومن إنتاج جمال العدل.