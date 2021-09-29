شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تكريم الفنان دريد لحام بمهرجان الإسكندرية السينمائى .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء ندوة تكريم الفنان الكبير دريد لحام خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته ال37 ، بمشاركة الناقد ورئيس المهرجان الأمير أباظة ، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا .
وقررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، منح الفنان العربى السورى دريد لحام وسام عروس البحر المتوسط، فى الدورة الـ 37، وذلك تقديرا لدوره فى الحركة السينمائية العربية ووضع السينما السورية فى مكانة متميزة بين قريناتها فى المنطقة العربية.
يشارإلى أن دريد لحام ممثل كوميدي ودرامي سوري ، عرف في بداياته بشخصية كارلوس عازف الجيتار المكسيكي الذي يغني بالإسبانية والعربية، إلا أنه اشتهر بشخصية "غوار الطوشة" الكوميدية، التي أداها في معظم أعماله الفنية، كما نال العديد من الأوسمة والجوائز وشهادات التقدير من الجاليات العربية في العالم والبلاد العربية.
ومنها سام الكوكب الأردنى عام 1956، ووسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى عام 1976، ووسام الاستحقاق الثقافي التونسي عام 1979، ووسام الوشاح الأخضر - ليبيا عام 1991، ووسام الأرز اللبناني من رتبة فارس عام 1999.
كما حصد على درع هيئة قصور الثقافة بمصر عام 2006، تقديراً لدوره في مساندة قضايا الأطفال من خلال أعماله السينمائية والتي توجها بفيلم الآباء الصغار.
ونال وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، ودرع مهرجان القاهرة للإعلام العربي - مصر عام 2008، في دورته الرابعة عشرة تقديراً لمسيرته الفنية دكتـوراه فخـرية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2010.
وحصل على عدة شهادات تقدير من حاكم مدينة لوس أنجلوس، و من اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز، و من جمعية الصحفيين العرب الأمريكيين، و من بلديات ديترويت، سان لوران، سيدني وسبق تكريمه مهرجان الإسكندرية عام 2015.