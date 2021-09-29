حلا شيحة تكذب والدها وتظهر بالحجاب الشرعي.. وهؤلاء الفنانات يدعمنها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 02:50 صباحاً - لم تنتظر الفنانة المصرية حلا شيحة طويلا للرد على والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحا بعد اعلانه في اخر ظهور له ان ابنته ليست محجبة حاليا.

فقد نشرت حلا شيحة صورة جديدة لها، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها بالحجاب الشرعي بعد ان كانت تظهر بغطاء الرأس فقط وعلقت عليها كاتبة: “مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله”.

وقد تلقت حلا شيحة عدد من رسائل الدعم من عدد من الفنانات بعد ظهورها الاخير كان منهن عبير صبري التي كتبت “ربنا يسعد قلبك” وهنا الزاهد التي كتبت “ربنا يسعدك يا اطيب قلب

” وجومانا مراد التي كتبت “”حبيبتي ربنا يسعد قلبك

” وريهام سعيد “ربنا يسعدك و يثبتك

” وأسما شريف منير: “جميلة و قمر ما شاءالله، ربنا يثبتك و يهدينا كلنا

”.

وكان الفنان التشكيلي أحمد شيحة علق على قرار ابتعاد ابنته عن الوسط الفني، معلنا أنها لا ترتدي الحجاب الآن، وعندما قررت خلعه كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أي شخص.

وأضاف: “حلا لما لبست الحجاب قولتها هيجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي إن ده لا دخل له بالله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهى كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة”.

كما تطرق للحديث عن ظهور مذيعات محجبات قائلا إن “هذا يعد تمييزا، والتلفزيون في الماضي كان لديه شروط في ظهور أي إعلامي على الشاشات، منها أن يكون محايدا”.

وكانت الفنانة حلا شيحة قد بدأت بالظهور مرتدية الحجاب في فبراير الماضي بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

وأثارت حلا شيحة في يوليو الماضي جدلا واسعا بعد اعتراضها على عرض كليب أغنية “بحبك”، من فيلم “مش أنا”، الذي شاركت في بطولته مع الفنان تامر حسني.