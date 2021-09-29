محمد الفلاح - ديمي لوفاتو تفجر مفاجأة: قابلت كائنا فضائيا في عيد ميلادي

الأربعاء 29 سبتمبر 2021

قالت مغنية البوب الأمريكية، ديمي لوفاتو، إنها قابلت كائنا فضائيا، وإن الحدث كاد أن يفجر عقلها.



ووفقًا لموقع "فيميل فيرست" الأمريكي، قالت "لوفاتو"، إنها قامت بالاتصال بكائن فضائي في عيد ميلادها الـ28، وإنها كانت تجربة مميزة بلا شك، مما جعلها تفكر في تقديم مسلسل يتناول هذه التجربة.

وتحدثت "لوفاتو" عن التجربة بقولها: "كنا نحدق في النجوم ورغبنا في أن نقوم بتجربة التواصل مع الفضائيين، وفجأة ظهر شيء في السماء فوقنا، كان ضوء مهولا مما جعلنا مندهشين".

وتابعت: "وفجأة اختفى الضوء مثلما ظهر فجأة، حينها اعتقدت أن حياتي سوف تختلف تمامًا على صعيد روحاني، لأنني قمت بتواصل روحاني قبل أي شيء".

وذكرت "لوفاتو" أن التجربة لم تسبب لها أي خوف، بالعكس أصيبت بسعادة غامرة، وأشارت إلى أنها وجدت الحب في هذه التجربة.

وأضافت: "أعتقد أن هذه الكائنات مسالمة تمامًا، ومحبة عندما تظهر، هذا هو ما شعرت به حينها، وأظن هذا الشعور هو من ينتقل لمن يشاهدها".