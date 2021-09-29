شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة: صفاء أبو السعود حببتنى فى التميثل وفكرت أجمد بويضاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة أروى جودة إنها تعتبر خالتها الفنانة القديرة صفاء أبو السعود مثلها الأعلى فى مجال التمثيل، مضيفة: "هى أكثر شخصية حببتنى فى الفن، حيث كنت أذهب معها من صغرى أثناء تصوير أعمالها الفنية".

وأضافت أروى، أثناء خلال استضافتها مع الإعلامية في برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة on: "أعجبها دورى في مسلسل (أهو ده اللى صار)، وقالت لى حينها مكنتش مصدقة إنك تعملى الدور ده، وأعتبر ذلك شهادة كبيرة منها".





وأشارت إلى أنها بدأت مشوارها الفني في فيلم "الحياة منتهى اللذة" بتقديمها 3 مشاهد ضمن أحداث العمل، وكان حينها ترشيح من المنتجة الراحلة نهاد رمزى ونالت من خلاله إشادات كبيرة، وبعدها قدمت فيلم لا أستطيع ذكر اسمه ولكن فشل، وبعدها قدمت مع الفنان أشرف عبد الباقى فيلم "على جنب يا اسطى" الذى حقق نجاحا كبيرا.

وعن علاقتها بالسوشيال ميديا قالت أروى: "ليست من هواة مواقع التواصل الاجتماعى غير إنى أشير نكت أو أخبار عن إنجازات مصرية".





وقالت أروى إنها قدمت موسم رمضان الماضى مسلسل "حرب أهلية" وقدمت من خلاله شخصية جديدة عليها حققت نجاحا كبيرا خاصة مع الفنانة الكبيرة يسرا، وتابعت أن مسلسل "هذا المساء" الذي قدمته من فترة نالت من خلاله ردود أفعال قوية على الرغم من تخوفها من الدور في البداية.

وأكدت أنها فكرت في فترة من الفترات تجميد بويضاتها، مضيفة: "من الوارد الشخص الذى أرتبط به يكون مش عاوز أطفال".