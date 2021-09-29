شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة: فتى أحلامى عاوزاه دمه خفيف وواثق من نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة أروى جودة عن مواصفات فتى حلامها أثناء خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة on قائلة: "لا بد أن يكون هناك كيميا بيننا وخفيف الدم، وعلى أخلاق عالية وأهم شيء يخاف عليا وواثق من نفسه".

وأضافت أروى خلال حلولها ضيفة على برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة on، أنه تم خطوبتها في بداية مشوارها أثناء عملها في عالم الأزياء على مطرب وممثل تركى، مضيفة: "وكان على خفة دم عالية ولكن لم تتم، حيث وقتها مكنتش عاوزة أسيب مصر، وتعرفت عليه أثناء مشاركتى في إحدى المسابقات في تركيا، حيث كان حينها يصور إحدى كليباته".

وشاركت مؤخرا الفنانة أروى جودة في مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى.