وليد سيف يروي موقفا جمع بين فريد شوقي وكمال الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر :

تحدث الناقد وليد سيف، عن موقف حدث بين فريد شوقي وكمال الشناوي، خلال ندوة مئوية كمال الشناوي بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٧.

وقال وليد، خلال الندوة: "أول فيلم عمله كمال الشناوي مع نيازي مصطفى كان (غني حرب) .. لما شافه وقابله في مرة، قاله هتبقى في دور مهم في الفيلم ده، قاله ماشي".

وتابع: "الفيلم ده كان معاه في البطولة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، ورغم المشاكل اللي كانت بينهم، إلا أن فريد شوقي قلب الدنيا عليه، عشان يجيبه بالفيلم".

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.