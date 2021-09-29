ياسمين رئيس دون مكياج وريم مصطفى في باريس.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

حورية فرغلي

نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية خلال تواجدها في باريس، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شريف منير

نشر الفنان شريف منير صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

ملك زاهر

نشرت الفنانة ملك زاهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل سيارتها، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نور

نشرت الفنانة نور اللبنانية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رولا سعد

نشرت المطربة اللبنانية رولا سعد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.