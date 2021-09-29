هنا الزاهد تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حصلت الفنانة هنا الزاهد على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت هنا صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ووجهت الشكر لدولة الإمارات قائله :" جزيل الشكر لحكومة أبو ظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم على هذا الانجاز المميز، أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع، حفظ الله مصر والإمارات".

ومن ناحية أخرى شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.