محمد الفلاح - بعد نفيه عودتها للحجاب.. حلا شيحة ترد على والدها بصورة

الأربعاء 29 سبتمبر 2021

ردت الفنانة المصرية حلا شيحه على نفي والدها عودتها للحجاب من خلال صورة لها نشرتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وتظهر بها مرتدية للحجاب وعلقت عليها "مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله".



ويأتي منشور حلا بعد ساعات من تصريحات والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحه الذي نفى فيها ارتداءها للحجاب، حيث قال في مداخلة هاتفية على أحد محطات الراديو المصرية: "حلا الآن لا ترتدي الحجاب، وعندما قررت خلع الحجاب كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أي شخص".

وتابع: "حلا لما لبست الحجاب قولتها هيجي يوم لما يمتلئ إيمانك هتعرفي أن ده لا دخل له بالله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهي كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة".

وبدأت أزمة حلا شيحه بعد مشاركتها للفنان المصري تامر حسني في فيلم "مش أنا"، حيث نشر حسني بعدها أغنية من الفيلم "فيديو كليب"، وتظهر في الفيديو وهي بين ذراعيه، لتنشر حلا على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" منشورا طويلاً، عاتبت فيه تامر على نشر هذه الأغنية رغم وعده لها بأنه لن ينشره، وأن هذا ذنب عظيم، خاصة وأنه نشره في العشر الأول من ذي الحجة ـ بحسب وصفها ـ.

ليرد تامر حسني عليها من خلال منشور على حسابه الرسمي على فيس بوك، جاء فيه أنه لم يكن يريد أن يتحدث عن هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه كان يجب على حلا الاتصال به وتتناقش معه، فلا يصح التحدث بين الزملاء بهذه الطريقة.

وأضاف حسني أن ما قالته حلا عار تماماً من الصحة، فهو لم يتفق معها على هذا، مشيراً إلى أنه ومنتج الفيلم حاولا التواصل معها بعد التصوير لإنهاء بعض الأمور الخاصة بالتصوير، وتصوير الأفيشات الخاصة بالفيلم، لكنها لم ترد على هواتفها، وأنه لم يخلف وعده يوماً مع أحد.

ودخل زوج حلا الداعية الإسلامي معز مسعود في الأزمة ودافع عن زوجته، مشيرا إلى أن ما قام به تامر حسني ومنتج العمل غير مقبول بالمرة، ولو كان يعلم أنه سيخلف وعده لحصل منه على وعد مكتوب.

كما صرح والد حلا حينها أن ابنته مختطفة فكريا، وأنها ليست ابنته التي يعرفها، وأن زوجها غير تفكيرها كثيراً.