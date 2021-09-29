شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نفى والدها.. حلا شيحة فى صور جديدة بالحجاب: "فرحانة من قلبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الفنانة حلا شيحة للأضواء من جديد بصورة فاجأت بها الجمهور وهي ترتدى الحجاب للمرة الثانية بشكل رسمي، بعد رحلة من ارتداء الحجاب ثم النقاب وخلعه في مشوار بدأ منذ عام 2003، ثم عادت للفن في السنوات الأخيرة أعقبها ابتعاد عن المجال من جديد منذ شهور قليلة.



حلا شيحة بالحجاب

وظهرت الفنانة حلا شيحة في صور جديدة بعد عودة ارتداءها الحجاب بشكل رسمى، على حالتها الخاصة بموقع إنستجرام، وعبرت عن سعادتها بإطلالتها مرة أخرى بالحجاب قائلة: "فرحانة من قلبي الحمد لله".



صور حلا شيحه

وقبل ساعات، نشرت الفنانة حلا شيحة صورة عبر حسابها على "إنستجرام" بالحجاب، معلقة: "مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلى.. الحمد لله"، فى أول رد منها بعد تصريحات أبيها التى قال فيها إن ابنته حلا غير محجبة الآن.

وكان الفنان التشكيلي أحمد شيحة علق على قرار ابتعاد ابنته عن الوسط الفني، معلنا أنها لا ترتدى الحجاب الآن.، وأوضح فى تصريحات لـ"نجوم F.M"، أن "حلا الآن لا ترتدى الحجاب، وعندما قررت خلع الحجاب كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أى شخص".

وأضاف: "حلا لما لبست الحجاب قولتها هيجى يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي إن ده لا دخل له بالله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهى كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة".