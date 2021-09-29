شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة لـ لميس الحديدى: خسيت 30 كيلو فى فترة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأضافت خلال استضافتها مع الإعلامية في برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة onأنا محظوظة بالتعاون مع كبار المخرجين منهم تامر محسن، وسامح عبدالعزيز وعمرو سلامة وشريف عرفة وغيرهم، حيث استفدت منهم الكثير.

وأشارت إلى أنها حاليا راضية عن كل ما قدمته في مشوارها الفني وليست ندمانة على أى شيء، ومبسوطة بكل شخصية قدمتها ومختلفة عن الأخرى.

وشاركت مؤخرا الفنانة أروى جودة في مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى.