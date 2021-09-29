شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك فى صورة رومانسية مع زوجها برحلة بحرية: "فخورة بفرانسوا هنري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواظب النجمة العالمية سلمى حايك على مشاركة جمهورها باستمرار على أحداثها الفنية ورحلاتها مع زوجها وأصدقائها، وخلال بداية سبتمبر الجاري شاركت سلمى حايك الكثير من الصور التي احتفلت فيها بعيد ميلادها وسط المياه، وحرصت سلمى حايك على مشاركة صور جديدة تجمعها مع زوجها.



سلمى حايك على انستجرام

ونشرت النجمة سلمى حايك صورة رومانسية تجمعها بزوجها رجل أعمال والملياردير فرانسوا هنري بينولت، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت سلمى حايك وفرانسوا هنري هما في رحلة بحرية، ووجهت له رسالة رومانسية قائلة: " فخورة جدًا بزوجي فرانسوا هنري بينولت".



سلمى حايك وزوجها

وفى بداية الشهر الجاري، احتفلت الممثلة والنجمة العالمية سلمى حايك بعيد ميلادها الخامس والخمسين، حيث ظهرت مرتدية ملابس السباحة وسط مياه البحر، مؤكدة أنها تتطلع إلى مغامرات جديدة فى حياتها.

وكانت النجمة العالمية سلمى حايك تصدرت غلاف مجلة فوج بنسختها الهندية، وذلك تزامنًا مع اقتراب طرح فيلمها الجديد "Hitman's Wife's Bodyguard " فى السينمات الهندية، حيث أجرت سلمى، حوارًا مع المجلة حول دورها فى الفيلم، كما تحدثت عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية وكيف قضت فترة الحجر الصحى خلال انتشار فيروس كورونا فى العالم.

ونشرت سلمى جلسة تصويرها مع المجلة العالمية بنسختها الهندية عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها، "أنا متحمسة جدًا لأكون على غلاف vogueindia! سيكون هذا العدد فى أكشاك بيع الصحف. ويمكنكم أيضًا مشاهدة فيلمى Hitman's Wife's Bodyguard فى دور العرض بـ الهند".