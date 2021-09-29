شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة ترد على أبيها بصورة مرتدية الحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة حلا شيحة صورة عبر حسابها على "إنستجرام" بالحجاب، معلقة: "مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلى.. الحمد لله"، فى أول رد منها بعد تصريحات أبيها التى قال فيها إن ابنته حلا غير محجبة الآن.

وكان الفنان التشكيلي أحمد شيحة علق على قرار ابتعاد ابنته عن الوسط الفني، معلنا أنها لا ترتدى الحجاب الآن.، وأوضح فى تصريحات لـ"نجوم F.M"، أن "حلا الآن لا ترتدى الحجاب، وعندما قررت خلع الحجاب كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أى شخص".

وأضاف: "حلا لما لبست الحجاب قولتها هيجى يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي إن ده لا دخل له بالله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهى كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة".