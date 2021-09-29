شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يطرح أحدث أغانيه "أنت كما أنت".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خوري.

وتقول كلمات الاغنية :

أنت، كما أنت..

يا هِيامي..

يا همسَ الغرام ِ..

إليك يامن غمرتَ زوايا قلبي بوِدّكْ..

و تربّعتَ عرش الهوى بلطفكْ..

اليكَ..

يا وجدي و كياني..

اليكَ..

يا كَلَفي و بياني..

اليك..

أذعَنْتُ الكلماتْ..

و صوّرت الذكرياتْ..

و بعثَرت اللحَظاتْ..

بحثاً عنك.. أو القليل منك

ذاك المساء،

وَجدتك في كل زوايا الغرف.. و لم أجدك انت

وجدتُ صوتَكَ.. عطرَكَ.. ضحكتَكْ..

..إلاّ أنت

و في ذات المساء،

هزَلت من العناء..

و اخترت البقاء..

بين جدران الماضي..

و لذّة البدايات..

و في تلك البدايات

وجدتك انتْ..

و عَشَقتك انت..

و تهلّلت بك انت..

وإخترتك أنت..

لتكون بداياتي و نهاياتي معك..

أنت، كما انت

وطرح مؤخرا المطرب اللبناني مروان خورى كليب أغنية "مهلا على قلبي" بمناسبة عيد الحب، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات والحان مروان خوري وتوزيع وميكساج داني خوري.

وفي وقت سابق، شارك المطرب اللبناني مروان خورى لجمهوره مقطع أغنيته الجديدة "مهلا على قلبي"، وذلك بعد الانتهاء من تصوير فيديو كليب الأغنية، حيث شارك جمهوره مقطع فيديو لا يتجاوز بضع ثوان من كليب الأغنية، معلقا: "قريبا"، وأغنية "مهلا على قلبي" من كلمات وألحان وغناء الفنان مروان خوري، وهي مزيج من اللغة العربية الفصحى والموسيقى الحديثة، والكليب من إخراج ليال راجحة.

وشارك مروان خورى في تلحين الكثير من الأغانى لأكبر نجوم الوطن العربى منهم: الفنانة ماجدة الرومى حيث لحن لها 5 أغانى أشهرهم "أحبك أنا، ولا تسأل"، ولحن أيضًا للفنانة نوال الزغبى 5 أغنيات منهم "يا رايح ، قلبى دق"، وقام بتلحين 8 أغنيات لكارول سماحة "حبيب قلبى، أتطلع فيى، خليك بحالك، حدودى السما"، كما لحن للفنانة إليسا 7 أغانى منهم" بتمون، كرمالك، ذنبى أنا"، والفنان فضل شاكر "ظلمونى، نار الشوق"، ولم يكتفى بذلك فقد تعاون أيضا مع صابر الرباعى، أصالة، نجوى كرم وغيرهم.