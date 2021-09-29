شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله مشرف لـ"الخليج 365": ماعتزلتش ولما بيجيلى عمل بقدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت مؤخرا أخبار عن اعتزال الفنان عبد الله مشرف عن الفن نظرا لقلة أعماله في الفترة الأخيرة، الأمر الذى جعلنا نتحدث معه، وقال في تصريحات لـ"الخليج 365": "الأمر مش مجرد اعتزال ولكن أعمالى فى الفترة الأخيرة قليلة جدا، ولكن أنا لما بيجيلى عمل بسيط بقدمه على الشاشة".

وانتهى مؤخرا الفنان عبد الله مشرف من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "تسليم أهالى" التى تشارك فى بطولته الفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، حيث يجسد دور جد الفنان هشام ماجد فى إطار كوميدى ويظهر بلوك خفيف الظل كعادته.

وانتهى مؤخرا فريق العمل من تصوير المشاهد، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج، استعداداً لطرحه في السينمات، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

وتدور أحداث الفيلم حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دورالبطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سميرغانم ولوسى وآخرين.