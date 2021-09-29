شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا لـ"الخليج 365" بدء تصوير "مفتاح الحب" خلال أسبوعين فى أبو ظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة اللبنانية نيكول سابا على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "مفتاح الحب" ، وهو من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب دور البطولة أمام نيكول سابا، ويشارك أيضا في البطولة الفنان ميلاد يوسف، الفنانة روعة ياسين والفنانة القديرة مها المصري وغيرهم، والفيلم من إخراج جمال السروي وسيتم تصويره بالكامل في أبو ظبي.

وقالت نيكول سابا قي تصريح خاص لـ ”الخليج 365” انا مضيت فيلم "مفتاح الحب" هو فيلم أغلب أبطاله من سوريا ولبنان ومصر يعني يعتبر انتاج مشترك، وهو فيلم رومانسي دراما وهعمل حاجة جديدة وانا بحب دايما في التمثيل اختار الأدوار اللي متشبهش خالص كاركتر الغناء ولا يوجد اي ارتباط سواء ارتباط بالشكل أو شقاوة أو أي شي من الاغاني.

واضافت نيكول سابا: "أنا بحب لما بيتعرض عليا حاجة تكون بعيدة عن الغناء وده بيكون أصعب عليا ولكن بكسب الرهان، لما بلاقي الخلطة دي وبحب جدا اللي يشوف فيا الحتة دي ويعرض عليا حاجة مش متوقعة، وهنبدأ التصوير في ابو ظبي خلال أسبوعين بحد أقصي.

وحصدت نيكول سابا جائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية "الجو حلو" من مهرجان الفضائيات العربية، وأعربت عن سعادتها وأهدت الجائزة إلى لبنان قائلة: "بهدى الجائزة إلى بيروت بلد الجمال والثقافة وإلى شعب لبنان اللى مش بينكسر، وهذه الصورة الحلوة اللى سنظل نصدرها، وشكرا لمصر اللى وقفت جنب لبنان وقدمت كتير مساعدات".

وعادت النجمة اللبنانية نيكول سابا بأغنية "الجو حلو" بعد فترة غياب عن الساحة الغنائية اقتصر النشاط فيه على إحياء الحفلات الغنائية، والأغنية من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل‪.

ومن المقرر أن تكشف نيكول عن أغنية أخرى لها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تنوى تصوريها مع أحد أبرز المخرجين في مجال الكليبات ووعدت بالإفصاح عن تفاصيلها في الوقت المناسب.