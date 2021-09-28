هاندا أرتشيل ترقص بفيديو عفوي ونحافتها المفرطة تُحدث بلبلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو جديد، ظهرت فيه وهي ترقص بحركات عفوية وتتحرك بحربة مع أنغام الموسيقى.

وعبرت الممثلة التركية عن أهمية الموسيقى في حياتها من خلال تعليق كتبت فيه: “لا يمكن لأي شيء أن يخفض طاقتي، لكن لو تسألوني عما قد يرفعه أكثر فهي الموسيقى”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع في المقطع ونال إعجاب الآلاف منهم، وانهالت عليها التعليقات الاي أشادت بعفويتها وتصرفها التلقائي، وركز العديد منهم على نحافتها المفرطة والتي باتت تؤثر على ملامح وجهها الجميلة وتغيرها.

وتحرص هاندا دائماً على مشاركة جمهورها بأجدد صورها وكواليس أعمالها، ولكنها أحدثت في الفترة الأخيرة جدلاً كبيراً بسبب ظهورها بنحافة مفرطة بينت بشكل واضح بملابسها الصيفية المكشوفة، وتساءل العديد من متابعيها عن السبب وما اذا كانت تعاني من أي مرض.

كذلك لاحظ العديد من متابعيها تغير كبير في شكل وجهها، خاصة وانها تصنف من أجمل الممثلات التركيات، إذ أثرت النحافة على شكل وجهها بدرجة كبيرة وأدت الى غياب خدودها المكتنزة وغمازاتها الاي تمنحها سحراً جماليا خاصا بها.